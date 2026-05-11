Эксперт Сафонов: пенсия у самозанятых может составить 50 тыс. рублей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пенсия у самозанятых может составить 50 тыс. рублей, если они ежегодно на протяжении 30 лет будут платить взносы в Соцфонд в размере 572 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рублей, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса. На данный момент он составляет 572 204 рублей», — сказал Сафонов.
Он отметил, что самозанятые сформируют за это время 261 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).
Если каждый год вносить минимальный взнос (71,7 тыс.), то пенсия составит 14,4 тыс. рублей, отметил эксперт.
Сафонов добавил, что режим самозанятости не подразумевает обязательные отчисления в Соцфонд. Однако, если человек хочет получать в будущем страховую пенсию, то он может подать заявление в СФР и стать участником добровольного пенсионного страхования.