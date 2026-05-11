"Алмаз-Антей": система воздушного движения должна включать контроль над дронами

По мнению генерального директора Концерна Дмитрия Савицкого, для наблюдения за беспилотниками должны использовать средства и системы обнаружения малоразмерных БВС, в том числе используемые в армии.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Система наблюдения и контроля (СНК) за полетами беспилотных воздушных судов (БВС) должна входить в единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Такое мнение выразил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«По нашему убеждению, Система наблюдения и контроля за полетами БВС (СНК БВС) как государственная система должна быть составной частью ЕС ОрВД — входить в ее состав в качестве специализированной информационной подсистемы и обеспечивать сквозной контроль за БВС в режиме реального времени — от момента подачи каждым пользователем (пилотом) БВС плана полета до завершения ими полетов», — сказал он.

По мнению Савицкого, для наблюдения и контроля за полетами беспилотников должны использоваться не только средства наземной инфраструктуры системы, но и средства и системы наблюдения, обнаружения малоразмерных БВС, в том числе и те, которые используются военными.

Он добавил, что система контроля за полетами беспилотников должна включать сегменты в главном и региональных центрах системы организации воздушного движения. Они должны работать во взаимодействии как друг с другом, так и с органами ПВО, исполнительной власти и заинтересованными силовыми органами регионов.