АБА: в РФ 63% блогеров зарабатывают не более 250 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Большинство российских блогеров (63%) ежемесячно зарабатывают не более 250 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которое есть в распоряжении ТАСС.
В организации отметили, что в сегменте наиболее распространена модель монетизации, при которой ключевым источником дохода выступает прямая реклама. «Большинство авторов (63%) зарабатывают не более 250 тыс. рублей в месяц», — сообщил в АБА, пояснив, что в менее охватных категориях (до 500 тыс. подписчиков) роль монетизации и донатов выше, что частично компенсирует невысокие рекламные бюджеты.
В Ассоциации добавили, что по итогам первого квартала 2026 года было зафиксировано сокращение рекламных бюджетов в инфлюенсе на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.