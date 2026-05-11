Сколько зарабатывают российские блогеры: в РФ наблюдается сокращение рекламных бюджетов в инфлюенсе

АБА: большинство блогеров в РФ зарабатывают не более 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российские блогеры, в основном, получают средства по модели монетизации. Ключевым источником дохода в этом случае выступает реклама. Сейчас в стране наблюдается сокращение рекламных бюджетов в инфлюенсе. По свежим данным, большинство блогеров зарабатывают не более 250 тысяч рублей. Так сказано в исследовании Ассоциации блогеров и агентств, транслирует ТАСС.

В материале подчеркивается, что доход менее 250 тысяч рублей зафиксирован у 63% блогеров в РФ. По итогам первого квартала года было установлено сокращение рекламных бюджетов в инфлюенсе на 25−30%.

«Большинство авторов (63%) зарабатывают не более 250 тысяч рублей в месяц», — рассказали в АБА.

Между тем средняя зарплата в России выросла до 103 611 рублей. За десять лет размер получки увеличился почти в три раза. МРОТ достиг уровня в 27 093 рубля.