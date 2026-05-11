Эксперт Своик: отказ Казахстана от электроэнергии из РФ не разъединит сети

АСТАНА, 11 мая. /ТАСС/. Казахстан имеет реальные шансы покрыть дефицит электроэнергии к 2027 году за счет ввода новых мощностей и прекратить ее импорт из России, однако это не приведет к разделению энергосистем двух стран, перетоки энергии между ними будут продолжаться. Такое мнение высказал ТАСС казахстанский специалист в сфере энергетики Петр Своик.
«Говорит ли это (запуск новых электростанций — прим. ТАСС) о том, что энергосистемы Казахстана и России будут работать отдельно? Нет, не говорит, это общая энергосистема. Перетоки все равно будут, но вот такой постоянный ежевечерний дефицит, который покрывает Россия, сильно уменьшится или даже станет нулевым», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что планы достроить все генерирующие мощности в Казахстане в обозначенные сроки выглядят реальными. «Может быть, на полгода позже, может быть, не к этому отопительному сезону, а к следующему, но достаточно реальны. И в Туркестане, и в Кызылорде, и в Алма-Ате стройки идут по графику, оборудование есть, все нормально», — считает Своик.
Он отметил, что сетей для передачи электроэнергии в Казахстане также достаточно. «Вот когда дальше пойдет развитие, тогда уже надо будет и с сетями решать, а сейчас пока и так хватит», — сказал Своик. По его оценке, дефицит мощностей в энергосистеме страны ощущается в основном в зимнее время в вечерние часы — с 19:00 до 22:00, когда отмечается пик потребления.
В январе министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика намерена полностью покрыть потребности экономики в электроэнергии за счет ввода новых мощностей к концу первого квартала 2027 года. По его словам, ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт с общим объемом инвестиций более 13 трлн тенге (свыше $25 млрд).
Единые энергосистемы Казахстана и России работают параллельно, их взаимодействие регулируется в том числе межправительственным соглашением. Казахстан импортирует электроэнергию из России для покрытия дефицита, который, по данным Минэнерго Казахстана, ежегодно сокращается. В этом году дефицит прогнозируется на уровне 1−1,2 млрд кВт-ч, в 2025 году он составлял примерно 1,5 млрд кВт-ч, в 2024-м — 2,1 млрд кВт-ч. 5 мая вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на пресс-конференции сообщил, что в случае достижения целей по вводу новых мощностей республика может прекратить импорт электроэнергии из РФ.