В Новосибирской области число вакансий на трудовом рынке упало вдвое

На конец марта 2026 года работодатели Новосибирской области заявили 23 201 вакансию, что почти в два раза меньше пикового показателя августа 2025 года (39 773). При этом среднесписочная численность сотрудников в январе-феврале 2026 года составила 919,9 тысячи человек, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
«Больше всего новосибирцев работают в обрабатывающих производствах — 156 363 человека. На втором месте оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспорта — 146 821. В образовании заняты 99 801 житель региона, в здравоохранении — 82 991, замыкает топ-5 транспортировка и хранение — 80 448», — сообщили в Новосибирскстате.
Самый большой прирост сотрудников за два месяца 2026 года наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых (+14%), административной деятельности (+9%) и в компаниях связи (+7%). Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 0,6% от численности рабочей силы.
