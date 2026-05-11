В Новосибирской области число вакансий на трудовом рынке упало вдвое

На конец марта 2026 года работодатели Новосибирской области заявили 23 201 вакансию, что почти в два раза меньше пикового показателя августа 2025 года (39 773). При этом среднесписочная численность сотрудников в январе-феврале 2026 года составила 919,9 тысячи человек, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.