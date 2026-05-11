Средства от списанных долгов регионов направят на новые поезда

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Средства, которые окажутся высвобождены в результате списания долгов субъектам России, должны быть направлены в том числе на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ Концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении до 2035 года, ТАСС ознакомился с текстом документа.