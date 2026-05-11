Мировой рынок ждет масштабное сокращение нефтепереработки: что изменится к 2035 году

К 2035 году мировые нефтеперерабатывающие мощности могут сократиться на 21%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Имплемента».
Согласно исследованию, за последние годы в мире уже было закрыто около 10% нефтеперерабатывающих мощностей. Это эквивалентно примерно 9 миллионам баррелей в сутки.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие десять лет под угрозой остановки могут оказаться еще 18,4 миллионов баррелей в сутки, или около 21% действующих мощностей. За последнее десятилетие наибольшее количество закрытий пришлось на КНР, ЕС и Северную Америку.
Ранее KP.RU сообщал, что мировые цены на нефть достигли максимального значения с июля 2022 года на фоне войны на Ближнем Востоке. Средняя стоимость энергоресурса в апреле этого года составила 103,91 доллара за баррель. Это значение на 36,5% выше показателя 2025 года.