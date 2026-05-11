Эксперт Своик: отказ Астаны от электроэнергии РФ не нарушит поставки в Киргизию

АСТАНА, 11 мая. /ТАСС/. Киргизия в случае отказа Казахстана от импорта электроэнергии из России сможет и дальше закупать ее у РФ, так как вся энергосистема останется единой, а схема ее получения Бишкеком не изменится. Такое мнение высказал ТАСС казахстанский специалист в сфере энергетики Петр Своик.
Он пояснил, что «физически Киргизия импортирует только из Казахстана», который, в свою очередь, получает часть электроэнергии из России. Поставки российской электроэнергии в Киргизию считаются импортом с точки зрения финансовых отношений, так как Бишкек платит Москве «по российским ценам». «Единая энергетическая система России поддерживает устойчивость и частоту в Казахстане и, соответственно, во всей Средней Азии тоже», — сказал он.
По оценке собеседника агентства, в Киргизии «очень серьезный дефицит» генерирующих мощностей, особенно в пиковые часы потребления. «Если Казахстан имеет все возможности через год-два покрыть дефицит, то там он остается», — отметил Своик. При этом он добавил, что «экономика с физикой всегда переплетается», а перетоки электроэнергии в системах трех стран в любом случае будут, как и взаиморасчеты за нее.
Минэнерго Казахстана ранее сообщило о планах полностью покрыть дефицит электроэнергии в стране, который сейчас компенсируется поставками из России, к концу первого квартала 2027 года. Работы для достижения этой цели ведутся по 81 проекту общей мощностью 15,3 ГВт. В случае достижения цели Казахстан может полностью прекратить импорт электроэнергии из РФ в 2027 году, отмечали в Минэнерго.
Киргизия, несмотря на большой потенциал в гидроэнергетике, имеет дефицит мощностей. В правительстве республики сообщали, что энергетический кризис связан со снижением уровня воды в бассейне реки Нарын и ростом потребления энергии. Дефицит восполняется в том числе закупками у России. В Минэнерго Киргизии в сентябре 2025 года сообщали, что контракт на тот год включал закупки 250 млн кВт-ч электроэнергии у РФ, а в ближайшие три года в Бишкеке ожидали роста объемов импорта. При этом в октябре 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в течение двух с половиной лет страна может отказаться от импорта электроэнергии в зимний период и стать ее экспортером. Этого планируется достичь за счет ввода в эксплуатацию строящихся ГЭС.