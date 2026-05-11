Эксперт Своик: отказ Астаны от электроэнергии РФ не нарушит поставки в Киргизию

Киргизия, несмотря на большой потенциал в гидроэнергетике, имеет дефицит мощностей. В правительстве республики сообщали, что энергетический кризис связан со снижением уровня воды в бассейне реки Нарын и ростом потребления энергии. Дефицит восполняется в том числе закупками у России. В Минэнерго Киргизии в сентябре 2025 года сообщали, что контракт на тот год включал закупки 250 млн кВт-ч электроэнергии у РФ, а в ближайшие три года в Бишкеке ожидали роста объемов импорта. При этом в октябре 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в течение двух с половиной лет страна может отказаться от импорта электроэнергии в зимний период и стать ее экспортером. Этого планируется достичь за счет ввода в эксплуатацию строящихся ГЭС.