Цены на транспортное топливо в Китае в апреле подскочили на 17,4%

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Стоимость топлива для транспортных средств в Китае в апреле увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
В месячном выражении цены на горючее выросли на 11,5%.
В целом рост цен в категории «транспорт и связь» в апреле составил 4,6% в годовом исчислении и 3,5% в месячном. При этом стоимость самих транспортных средств снизилась, в частности, цены на легковые автомобили упали на 1,2% в годовом выражении.