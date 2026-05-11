В "Купибилет" назвали города с самым дешевым перелетом из Москвы этим летом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Самыми доступными городами для перелета из Москвы этим летом стали Тамбов, Чебоксары и Саранск. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«Самыми доступными городами для перелета из Москвы этим летом стали Тамбов, Чебоксары, Саранск и Ульяновск. Билет в Тамбов стоит в среднем 4 450 ₽, в Чебоксары 5 732 ₽, в Саранск 6 100 ₽, в Ульяновск 6 464 ₽ Доля бронирований на эти направления распределилась следующим образом: Тамбов 2%, Чебоксары 11%, Саранск 4%, Ульяновск 13%», — рассказали в компании.
Также в пятерку самых бюджетных направлений на лето вошел Череповец (8% бронирований, средняя цена 7 690 рублей). При этом самыми популярными городами с наиболее дешевыми билетами стали Волгоград (41%, 8 027 рублей) и Нижний Новгород (14%, 8 437 рублей). «Самый дешевый билет из Москвы этим летом был продан в Санкт-Петербург всего за 2 854 ₽, хотя средняя цена на этом направлении составляет 8 776 ₽ Это говорит о том, что при гибком планировании и выборе неудобных дат или времени вылета можно сэкономить в несколько раз», — отметили эксперты.
Согласно исследованию, дороже всего перелет этим летом обойдется в труднодоступные и удаленные регионы страны. Самые дорогие билеты — на Чукотку, в Якутию и на Камчатку. Например, перелет в Певек стоит в среднем 68 551 рублей, на это направление пришлось 1% бронирований. В Нерюнгри за 44 930 рублей летят 1% путешественников. В Петропавловск-Камчатский средняя цена билета составляет 34 217 рублей, а доля бронирований — 64% от всего списка дорогих направлений. Также в топ самых дорогих вошли Абакан (2%, 33 940 рублей), Горно-Алтайск (16%, 31 874 рубля), Якутск (9%, 30 368 рублей) и Норильск (2%, 29 972 рубля).
«Разница в ценах на летние перелеты внутри страны просто огромная. Билет в Тамбов или Чебоксары стоит как ужин в ресторане, а перелет на Камчатку или Чукотку — как полноценный отпуск. На стоимость влияет много факторов: удаленность региона, частота рейсов, конкуренция между авиакомпаниями, популярность направления, железнодорожная доступность и глубина бронирования. Самые дорогие билеты традиционно продаются в регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока, а самые доступные — в города Центральной России, куда можно быстро доехать на поезде», — объяснили в пресс-службе сервиса.