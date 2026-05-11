Золото, флиппинг, парковки в ЖК: эксперты назвали выгодные варианты для инвестирования

Самые выгодные направления для вложения денег назвали в беседе с ИА «Время Н» эксперты по недвижимости и финансовым рынкам.
По-прежнему надежным, но не очень доходным инструментом являются банковские депозиты.
Ситуация с банковскими вкладами сейчас выглядит спокойной только на первый взгляд, считает генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» (Сочи) Юлия Усачёва.
«Формально проценты остаются высокими, но инфляция постепенно съедает доходность, — поясняет она. — При снижении ставок деньги на депозитах начнут терять привлекательность еще быстрее. Валюта тоже не дает ощущения надежности. Рынок уже не ждет резкой девальвации рубля. Прогнозы говорят о плавном движении курса в районе 90−95 рублей за доллар к концу года. При этом ограничения на операции с наличной валютой сохраняются, а значит часть людей держит деньги в инструменте с ограниченной ликвидностью».
В последнее время в СМИ идет массированная реклама скупки золота у населения.
«Россияне массово переключились на металл как на способ сохранить капитал, — констатирует эксперт. — За прошлый год спрос на слитки и монеты достиг рекордных объемов. Люди увидели, как золото обновляет исторические максимумы, и начали активно покупать его на фоне разговоров о геополитике, санкциях и ослаблении доллара в мировой торговле».
Юлия Усачева полагает, что инвестиции в недвижимость в 2026 году сохраняют интерес даже на фоне дорогих кредитов и снижения общего объема сделок.
По ее мнению, основная активность инвесторов сейчас смещается в сегменты, где есть понятный денежный поток: офисы, склады, дата-центры.
«Многие инвесторы ждут снижения ключевой ставки. Как только депозиты перестанут приносить 12−15% годовых, часть денег быстро вернется в недвижимость. Особенно в арендные форматы, где владелец получает не только рост цены объекта, но и ежемесячный доход», — уверена она.
Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков убежден, что в 2026 году деньги в недвижимости снова пошли в инструменты с понятным денежным потоком. Например, в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.
«Этот формат дает доступ к складам, дата-центрам и коммерческим объектам с порогом входа около 100 тысяч рублей. Доходность у таких фондов часто обгоняет банковские вклады за счет аренды и роста стоимости паев. При этом инвестор практически не участвует в управлении объектом», — говорит Валерий Летенков.
Жилая недвижимость под долгосрочную аренду сохраняет спрос в городах с сильной инфраструктурой и миграцией населения, таких как Нижний Новгород. Квартиры приносят около 4−6% годовых от аренды, плюс собственники рассчитывают на рост цены самого объекта.
В 2026 году в ряде городов цены продолжают прибавлять около 6% за год. Здесь инвесторы чаще сталкиваются с бытовыми рисками: простой квартиры, порча имущества, конфликты с арендаторами. При продаже тоже возникают сложности: хорошие объекты могут искать покупателя несколько месяцев.
Самую высокую рентную доходность сейчас показывает коммерческая недвижимость, особенно склады и помещения под e-commerce (электронной коммерции). В отдельных сегментах арендные ставки выросли почти на 35% за год. Но такие объекты требуют постоянных расходов на эксплуатацию. Ошибка с локацией или слишком узкая планировка быстро превращает помещение в проблемный актив.
Продолжает приносить высокую доходность опытным игрокам флиппинг — бизнес-стратегия инвестирования в недвижимость, которая предполагает покупку объекта, нуждающегося в ремонте, его быстрое улучшение и перепродажу с целью получения прибыли.
«Покупка вторички с ремонтом и перепродажей после улучшений иногда дает 30−40% прибыли за цикл, — рассказал Валерий Летенков. — Но здесь инвестор работает почти как подрядчик: контролирует ремонт, документы, подрядчиков и сроки. Ошибка в смете или падение спроса в районе легко съедают заработок».
По мнению эксперта, интерес сохраняется к земельным участкам рядом с крупными городами и к парковочным местам в новых ЖК. Земля почти не требует расходов на содержание, а парковки дают низкий порог входа. Такие вложения выбирают инвесторы, которым важна минимальная нагрузка по управлению.
«Правда, доход там появляется только при удачной перепродаже или стабильной аренде, а локальный спрос может резко просесть после насыщения района машиноместами», — резюмирует Летенков.