"Золотой коридор": россиянам назвали оптимальную скорость для экономии бензина

Пачулин: при скорости 70−90 километров в час можно сэкономить на бензине.

Источник: Комсомольская правда

С точки зрения расхода бензина наиболее экономичной скоростью для большинства современных автомобилей в дальних поездках является диапазон 70−90 км/ч. Об этом заявил эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин.

«Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей — это 70−90 километров в час на прямой передаче, это прямо “золотой коридор” экономии», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пачулин уточнил, что на расход топлива влияют и дополнительные факторы — багаж на крыше, перегруженный автомобиль, включенный кондиционер, открытые окна на высокой скорости, резкие ускорения и торможения, а также техническое состояние машины.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили изменить принцип начисления штрафов за неоплаченную парковку. Член ОП Владислав Гриб считает, что сумму взыскания нужно привязать не к тарифам местных властей, а к официальному доходу конкретного водителя.