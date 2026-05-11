"Золотой коридор": россиянам назвали оптимальную скорость для экономии бензина

С точки зрения расхода бензина наиболее экономичной скоростью для большинства современных автомобилей в дальних поездках является диапазон 70−90 км/ч. Об этом заявил эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин.
«Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей — это 70−90 километров в час на прямой передаче, это прямо “золотой коридор” экономии», — сказал он в интервью РИА Новости.
Пачулин уточнил, что на расход топлива влияют и дополнительные факторы — багаж на крыше, перегруженный автомобиль, включенный кондиционер, открытые окна на высокой скорости, резкие ускорения и торможения, а также техническое состояние машины.
