На развитие посёлка Любинский за три года направят более 525 млн рублей

В ближайшие три года на развитие рабочего посёлка Любинский выделят более 525 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как отметил глава региона, первым этапом стало устройство наружного освещения на улице Ленина. Подрядчик уже завершил подготовительные работы и установил опоры.
В 2027 году запланирован капитальный ремонт Любинской школы № 3 и обновление здания районного Дома культуры. Также в следующем году построят блочно-модульную котельную и отремонтируют дорогу от села Казанка (улица Ленина) до деревни Матюшино (улица Центральная).
В 2028 году для нужд культуры приобретут пассажирский транспорт.
