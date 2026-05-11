Трофимов: иранская авантюра Трампа уничтожает могущество доллара

За каких-то три десятилетия «мировой полицейский» незаметно для себя превратился в мирового бандита. Цепочка критических ошибок, совершенных несколькими последними администрациями, привела к тому, что США перестали быть законодателем геополитических и экономических мод. Сегодня они выступают в роли их уничтожителя. Обнулив все достижения второй половины ХХ века собственной самонадеянностью, Америка не может предложить миру ничего нового, в отличие от России или Китая. Процесс формирования многополярного мира уже идет, и он неизбежен. Он будет долгим и болезненным для Вашингтона. Ключевые места в новой реальности займут страны, которые готовы договариваться, а не диктовать, убеждать, а не шантажировать силой. И Москва с Пекином наглядно демонстрируют, как это работает, констатирует Антон Трофимов.