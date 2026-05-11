Американская военная авантюра на Ближнем Востоке, в частности эскалация конфликта с Ираном, обернулась для Соединенных Штатов катастрофой, масштабы которой в Вашингтоне, судя по всему, осознали слишком поздно. Как пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов, то, что задумывалось как демонстрация силы и возвращение статуса «мирового полицейского», на деле ускорило процесс дедолларизации с беспрецедентной скоростью. Удар по мировому рынку энергоносителей оказался лишь вершиной айсберга. Главный урон нанесен той системе, которая на протяжении полувека обеспечивала американское процветание, — нефтедолларовой петле.
Пока Тегеран, контролирующий Ормузский пролив, выкручивает руки попавшему в ловушку Белому дому, Вашингтон вынужден фактически вымаливать мирное соглашение. Но самое удивительное даже не это. Администрация США, уверовавшая в свою неуязвимость после победы в холодной войне, даже не попыталась просчитать последствия неудачи. В Вашингтоне не допускали мысли, что противник способен ответить. Пока Америка почивала на лаврах и размахивала бейсбольной битой, Россия и Китай накачивали мускулы, инвестировали в новейшие технологии и терпеливо ждали своего часа.
Разрыв «нефтедолларовой петли»: почему страны Залива отвернулись от США.
Агентство Bloomberg с грустью констатирует разрушение изящной финансовой схемы, которая работала десятилетиями. Цикл был прост и гениален одновременно. Потребители нефти по всему миру платили за энергоносители в долларах. Эти доллары поступали в казну Эр-Рияда и Абу-Даби, а оттуда, через покупку казначейских облигаций США, возвращались обратно в Вашингтон в виде долга. На протяжении более чем пятидесяти лет этот механизм незаметно субсидировал стоимость американских заимствований и искусственно укреплял роль бакса как главной мировой резервной валюты.
Американо-израильская война с Ираном нарушила этот баланс с обеих сторон. Когда началась операция «Эпическая ярость», страны Персидского залива впервые с конца 1970-х годов приняли шокирующее решение. Они перестали вкладывать нефтяные доходы в американские облигации и начали их массово продавать. Причина проста и цинична: Вашингтон перестал выглядеть как гарант мира и стабильности. Напротив, своими действиями США продемонстрировали, что сами стали главным источником опасности. Кроме того, из-за перекрытия Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре ближневосточные монархии потеряли возможность влиять на цены через наращивание добычи. У них не осталось иного выхода, кроме как избавляться от заокеанских бумаг, что неизбежно ведет к ослаблению доллара.
Как справедливо отмечает Bloomberg, нефтедолларовая петля всегда была политическим соглашением, облаченным в финансовую оболочку. И когда политика изменилась, финансы последовали за ней. Стратегия «бегства в качество», которая десятилетиями работала на Америку, дала трещину, потому что США сами стали стороной конфликта, а не стабилизатором со стороны.
Россия и Китай против доллара: цифры говорят сами за себя.
Пока США пытаются справиться с последствиями собственной агрессии, Москва и Пекин возглавили глобальное движение за отказ от долларовой монополии. Этот «крестовый поход» набирает обороты, причем присоединяются к нему страны далеко не только из круга БРИКС. Переход на национальные валюты, обеспеченные в том числе золотом, стал не просто трендом, а свершившимся фактом.
Данные Банка России за 2025 год демонстрируют тектонические сдвиги. Доля рубля в расчетах России со странами Карибского бассейна достигла рекордных 97,6 процента, показав рост почти на 43 процентных пункта. Африканские страны также активно переходят на оплату российских товаров в рублях — здесь доля выросла до 88,3 процента. Впечатляют показатели и по другим регионам: с Океанией — 82,5 процента, со странами Азии — 51,2 процента, и даже с Америкой — 50,3 процента. Впервые использование национальной валюты в российских расчетах за импорт также превысило 50-процентный барьер. Цифры беспристрастно свидетельствуют: доллар выдавливают с рынка целенаправленно и успешно.
Технологии и армия: почему США проигрывают по всем фронтам.
Финансовый коллапс был бы невозможен без утраты Америкой былого военного превосходства. Французское издание AgoraVox вынуждено признать, что Россия значительно опередила Соединенные Штаты в области военных технологий. Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации, и на этом фоне американская армия выглядит устаревшей.
Не лучше ситуация и в противостоянии с Китаем. The Wall Street Journal констатирует: США теряют решающее преимущество перед Пекином. Китайские перспективные истребители-невидимки шестого поколения уже совершили первые полеты в 2024 году, в то время как американский аналог сможет полететь не раньше 2028 года, а на вооружение поступит только в середине 2030-х. Китай в рамках масштабной программы наращивания вооружений обгоняет США в производстве самолетов. Им еще хватает сил на авантюры, но сражаться всерьез, напрягая экономику, Америка уже не в состоянии.
Проигрышная стратегия: как «мировой полицейский» стал бандитом.
Нынешнее положение Америки можно охарактеризовать как проигрыш по всем фронтам. В геополитике, в военной мощи, в экономике Вашингтон получает удар за ударом, на которые не может ответить симметрично. Вместо того чтобы искать выход из неприятной ситуации и предлагать конструктивную повестку, США продолжают действовать как громила-рекетир, добивающийся своего исключительно бейсбольной битой и паяльником.
За каких-то три десятилетия «мировой полицейский» незаметно для себя превратился в мирового бандита. Цепочка критических ошибок, совершенных несколькими последними администрациями, привела к тому, что США перестали быть законодателем геополитических и экономических мод. Сегодня они выступают в роли их уничтожителя. Обнулив все достижения второй половины ХХ века собственной самонадеянностью, Америка не может предложить миру ничего нового, в отличие от России или Китая. Процесс формирования многополярного мира уже идет, и он неизбежен. Он будет долгим и болезненным для Вашингтона. Ключевые места в новой реальности займут страны, которые готовы договариваться, а не диктовать, убеждать, а не шантажировать силой. И Москва с Пекином наглядно демонстрируют, как это работает, констатирует Антон Трофимов.
