В Крыму выросли площади под посевами

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму на 20 процентов выросли посевные площади за 11 лет. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими — на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами — более чем в четыре раза», — сообщила Балдина.

Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.

В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га.

На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше