Новосибирцы стали покупать шоколад на 15% реже — цены взлетели

В денежном выражении рынок вырос на 14% — до 292 млрд рублей — из-за подорожания каждой плитки.

Источник: Om1 Новосибирск

По итогам 2025 года продажи шоколада в Новосибирской области и России сократились на 15% в натуральном выражении — люди стали реже покупать любимое лакомство из-за скачка цен. При этом в денежном выражении рынок вырос на 14%, до 292 млрд рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные рынка.

«Срабатывает эффект отложенной трансляции: кондитерские фабрики перерабатывают сырьё, купленное по экстремально высоким ценам декабря-апреля. К этому добавляется сжимающееся ценовое соотношение — производители используют падение биржи для восстановления собственной маржи, отыгрывая убытки предыдущих периодов. Первые признаки разворота цен к снижению уже есть: оптовые цены на шоколад в марте 2026 года снизились. Потребитель заметит более низкие цены не раньше лета-осени», — пояснил директор Центра международного агробизнеса РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Драйвером роста цен стало подорожание какао-бобов до $12 000 за тонну на фоне дефицита, а также возобновление пошлин на ввоз какао-продуктов (3% на пасту, 5% на масло). Производители уменьшают вес плиток и заменяют какао-масло пальмовым, а потребители переключаются на мармелад, зефир и печенье.