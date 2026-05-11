Новосибирцы стали покупать шоколад на 15% реже — цены взлетели

По итогам 2025 года продажи шоколада в Новосибирской области и России сократились на 15% в натуральном выражении — люди стали реже покупать любимое лакомство из-за скачка цен. При этом в денежном выражении рынок вырос на 14%, до 292 млрд рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные рынка.