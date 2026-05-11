Глава Нацбанка Головченко сказал о влиянии шоков и странностей мировой экономики на Беларусь

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» назвал шоки и странности экономики, отражающиеся на Беларуси.
Как отмечает глава Нацбанка, сегодня в мировой экономике происходят очень странные процессы. С одной стороны, должно наступать охлаждение на рынках, с другой — акции американского и азиатского фондовых рынков находятся на максимуме:
— Это говорит о том, что все рассчитывают на то, что будут преодолены текущие сложности либо они будут восприниматься как данность. Поэтому глобально мы сейчас не видим ожиданий замедления глобального экономического роста.
Роман Головченко добавляет, что инфляционные процессы носят затухающий характер, Беларусь идет ниже траектории, которая была определена. Он подчеркнул: весомых причины для ожидаемого ускорения ценового роста не наблюдается:
— Пока эти шоки в белорусскую экономику не транслируются. Но внимательно за всем наблюдаем.
По словам главы Нацбанка, цены на многие белорусские товары растут на внешних рынках. В случае, если будет наблюдаться резкий рост мировых цен по импортируемым страной позициям, то это будет иметь определенный эффект. В том числе и по энергоносителям.
— Но мы это все просчитываем, анализируем и видим, что ситуация абсолютно управляемая, — заявил Головченко.
