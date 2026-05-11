Почти весь пассажиропоток во Владивостоке ушел в безнал

Порядка 14,5 млн пассажиров перевез общественный транспорт Владивостока за первые четыре месяца 2026 года. Причем подавляющее большинство поездок горожане оплатили по картам. По данным мэрии, на физические деньги пришлось не более 1% оплат за проезд.
«В первом квартале этого года общественный транспорт Владивостока перевез 14,5 млн пассажиров. Чаще всего пассажиры предпочитают безналичный способ оплаты — 55% оплачивают проезд банковской картой, ещё 44% — транспортной картой», — говорится в сообщении администрации города.
При оплате транспортной картой или картой «Приморец “Социальная”» поездка обходится в 45 рублей, при оплате любой банковской картой — 51 рубль. Наличный расчет остается самым дорогим вариантом — 60 рублей за поездку. Таким образом, использование транспортной карты позволяет экономить до 15 рублей с каждой поездки, что особенно заметно для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.
Сейчас сеть общественного транспорта Владивостока включает 95 автобусных маршрутов, три троллейбусных, один трамвайный маршрут и фуникулер.
Согласно данным официального сайта администрации, на автобусных маршрутах города работает 10 автотранспортных предприятий, из которых одно муниципальное (МПВ «ВПОПАТ № 1»), АО «Электрический транспорт» и восемь коммерческих.
В 2025 году городские автобусы перевезли более 60 млн пассажиров, электрический транспорт — 4,5 млн, морской — почти 88 тысяч человек. Доля муниципального автобусного предприятия «ВПОПАТ № 1» по итогам прошлого года составила 12,9 млн пассажиров. Наиболее загруженными муниципальными маршрутами стали № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум» и № 77 «Автовокзал — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум» — свыше 1,3 и 1,8 млн пассажиров соответственно.
Напомним, в регионе власти намерены поэтапно сократить долю частных автобусных перевозчиков и сделать общественный транспорт преимущественно муниципальным. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, стоит задача по доведению доли внутригородских и внутрирайонных перевозок, выполняемых муниципальными предприятиями, как минимум до 90%. Необходимость реформы глава региона объяснил многочисленными жалобами жителей на работу общественного транспорта.