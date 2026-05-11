Приморскую компанию лишили статуса резидента СПВ за «нулевые» инвестиции

Судья удовлетворила иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о досрочном расторжении соглашения. Почти семь лет назад «Сервис-Групп» взяла на себя обязательство построить круглогодичную базу отдыха в Находкинском городском округе к 2023 году. Однако, по данным госкорпорации, проект остался на бумаге: инвестор так и не получил разрешительную документацию и не приступил к работам. Фактический объём вложений составил 0 рублей.