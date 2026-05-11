Приморскую компанию лишили статуса резидента СПВ за «нулевые» инвестиции

Арбитражный суд Приморского края досрочно прекратил статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для ООО «Сервис-Групп». Как сообщили в пресс-службе суда, компания за четыре года не вложила ни рубля из запланированных 205 миллионов рублей в строительство туристической базы отдыха в Находке.
Судья удовлетворила иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о досрочном расторжении соглашения. Почти семь лет назад «Сервис-Групп» взяла на себя обязательство построить круглогодичную базу отдыха в Находкинском городском округе к 2023 году. Однако, по данным госкорпорации, проект остался на бумаге: инвестор так и не получил разрешительную документацию и не приступил к работам. Фактический объём вложений составил 0 рублей.
В рамках досудебного урегулирования КРДВ направила компании официальное уведомление о намерении расторгнуть соглашение. Но ответа от руководства не последовало, что и стало поводом для передачи спора в суд.
«Расторгнуть соглашение № СПВ-1330/19 об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток от 03.07.2019, заключённое между АО “Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики” и ООО “Сервис-Групп”, — говорится в резолютивной части решения, принятого судьёй Оксаной Цимбал.
Кроме того, с компании взыскали расходы на госпошлину — 50 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Пятом арбитражном апелляционном суде.
Согласно данным ЕГРЮЛ, «Сервис-Групп» зарегистрирована во Владивостоке. Единственный учредитель и генеральный директор — Павел Гудимов, который также владеет несколькими другими коммерческими структурами в регионе.