Белстат озвучил среднюю зарплату врачей в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет озвучил среднюю зарплату врачей в Беларуси.

По информации Белстата, средняя заработная плата в сфере здравоохранения составила 2426 рублей в марте 2026 года. По итогам за период с января по март она составила 2385,9 рубля. Все цифра указаны до момента вычета налогов и взносов.

В марте 2026 года средняя зарплата врачей оказалась 4331,6 рубля, а в I квартале — 4244,7 рубля. В реальном выражении в заработная плата в первый месяц весны выросла на 4,6% к марту 2025 года. Квартальный рост (к январю — марту 2025 года) составил 4,3%.

Вместе с тем заработная плата среднего медицинского персонала в стране за март нынешнего года составила 2307,4 рубля, а по итогам за январь — март — 2284,1 рубля. Для указанной категории специалистов реальная зарплата в марте 2026 года выросла на 10,2% к марту 2025 года. Увеличение квартал к кварталу — на уровне 11,7%.

