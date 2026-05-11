Разница 750 рублей на 200 км: Названа скорость, при которой машина ест меньше всего бензина

Для тех, кто планирует длинное путешествие на автомобиле, есть математика выгоды. Эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин раскрыл РИА «Новости» значения, при которых мотор расходует минимум топлива.

Источник: Life.ru

Идеальный диапазон — 70−90 километров в час на прямой передаче. В этой зоне силовая установка крутится в пределах 1,8−2,4 тысячи оборотов в минуту, а аэродинамическое сопротивление ещё терпимо.

Разница с агрессивной ездой колоссальна. На дистанции в 200 км кроссовер среднего класса при скорости 90 км/ч съест 15 литров бензина (около 1000 рублей). При разгоне до 130 км/ч расход вырастет до 21 литра, а стоимость — до 1,4 тысячи. Если же давить 150 км/ч, траты составят уже 26 литров и 1,75 тысячи рублей.

Пачулин предупреждает: после 100 км/ч расход начинает расти заметно, а после 140 — лавинообразно. Однако слишком медленная езда (ниже 60 км/ч) тоже не выход — двигатель работает в неоптимальной зоне.

Также много топлива «съедают» багаж на крыше, включённый кондиционер, открытые окна, резкие ускорения, недокачанные шины и грязный воздушный фильтр. Сэкономить помогут круиз-контроль, плавные обгоны и регулярная проверка давления.

