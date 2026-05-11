В Татарстане за год резко упало число овец с козами

В Татарстане за год сократилось поголовье крупного рогатого скота и резко упало число овец с козами. По данным Татарстанстата, на конец марта поголовье крупного рогатого скота составило 816,9 тысячи голов — это на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Ещё сильнее просело поголовье овец и коз: минус 13,5 процента, до 265 тысяч голов.
При этом некоторые отрасли, напротив, показали рост. Птицы в республике стало больше на 1,8 процента — теперь её насчитывается 18,9 миллиона голов. Поголовье свиней увеличилось на 4,3 процента и достигло 501,4 тысячи голов. Впрочем, динамика распределилась по районам неравномерно — где-то прирост есть, а где-то спад только усилился.
Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров ещё в феврале обращал внимание на тревожную тенденцию. По его словам, производство молока в республике растёт, а вот поголовье КРС сокращается — за год минус 9 тысяч голов. Отрицательную динамику зафиксировали в 25 районах.
Министр призвал руководителей хозяйств принять меры для восстановления поголовья. Среди основных причин снижения он назвал низкую эффективность работы в некоторых хозяйствах, ужесточение ветеринарных требований, а также закрытие части ферм после того, как закончилась грантовая поддержка. Особенно заметно уменьшение стада в личных подсобных и фермерских хозяйствах.