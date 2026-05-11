В Татарстане за год резко упало число овец с козами

В Татарстане за год сократилось поголовье крупного рогатого скота и резко упало число овец с козами. По данным Татарстанстата, на конец марта поголовье крупного рогатого скота составило 816,9 тысячи голов — это на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Ещё сильнее просело поголовье овец и коз: минус 13,5 процента, до 265 тысяч голов.