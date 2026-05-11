За год пенсии в России увеличились на 1,9 тыс рублей

За последние десять лет средний размер пенсионного обеспечения в стране увеличился в два раза. В марте 2016 года средний размер выплат составлял почти 12,4 тысячи рублей, в то время как к марту 2026 года сумма достигла порядка 25,3 тысячи рублей, что следует из данных Росстата. Общий рост за десятилетие составил около 13 тысяч рублей. При этом в региональном разрезе сохраняется серьезный дисбаланс: разница между самым высоким и самым низким средним размером пенсии в различных субъектах РФ весной 2026 года превысила 23 тысячи рублей.