Запасы газа в подземных хранилищах Европы оказались близки к антирекорду

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе к 10 мая составил 35,05 процента, следует из данных, опубликованных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы.

Как уточняется, в газохранилищах располагается примерно 35 миллиардов кубометров газа.

Заполненность хранилищ оказалась чуть выше трети, хотя в предыдущем году показатель почти достигал двух третей, а средний уровень составляет около половины общего объема.

Единственным годом, когда хранилища были заполнены меньше, стал 2021 год, когда показатель составил около 31,4 процента.

За сутки в хранилища закачали 0,3 процента.

