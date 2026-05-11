Цена нефти марки Brent росла более чем на 4,6%

Цена нефти Brent росла более чем на 4,6% на торгах лондонской биржи ICE. Об этом свидетельствуют опубликованные платформой данные.
По состоянию на 07:59 мск июльский фьючерс Brent поднимался на 4,64%. Стоимость барреля достигала 105,99 доллара. Однако позже рост немного замедлился. К 08:19 мск Brent торговалась на уровне 105,65 доллара за баррель. Это на 4,3% выше предыдущего значения.
Американская нефть WTI тоже дорожала. Фьючерс с поставкой в июне 2026 года прибавлял 4,96% и достигал 100,15 доллара за баррель.
Напомним, еще недавно Brent вернулась к отметке в 100 долларов за баррель. До этого в апреле 2026 года котировки поднимались до 120,42 доллара. Средняя стоимость нефти тогда составила 103,91 доллара за баррель, что оказалось на 36,5% выше показателя 2025 года.