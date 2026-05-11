Die Zeit: мир строит "запасной Ормуз" за триллионы долларов

Но настоящая революция происходит в цифровой экономике. У нее тоже есть свои узкие места — подводные интернет-кабели, проходящие через зоны конфликтов. Техногиганты уже вкладывают миллиарды в прокладку новых линий, например, через Сундский пролив между Явой и Суматрой, в обход Малакки. Что касается дата-центров для искусственного интеллекта, то их начали экстренно переносить из жарких Эмиратов (где они уязвимы для иранских ракет) в безопасные и холодные Норвегию и Канаду, где есть дешевая энергия.