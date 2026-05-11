Энергетики СГК в Красноярском крае отметили День Победы памятными акциями и городскими мероприятиями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприятия Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае традиционно приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Энергетики Красноярска, Назарово, Канска, Минусинска и Зеленогорска присоединились к городским митингам и акциям памяти, прошли в строю «Бессмертного полка» и возложили цветы к памятникам и мемориалам Победы.
В предпраздничные дни памятные корпоративные акции прошли на всех производственных площадках СГК. На территориях предприятий оформили входные группы и тематические локации, разместили знаменные группы и флаги Победы, организовали полевые кухни, музыкальное сопровождение песнями военных лет и показы фильмов о Великой Отечественной войне. На проходных станций сотрудников встречали с поздравлениями и Георгиевскими лентами, а на светодиодных экранах транслировались ролики «Бессмертный полк», стихи детей о войне и архивные материалы военных лет.
В Красноярске на ТЭЦ-1 для работников станции провели праздничный музыкальный концерт. На ТЭЦ-2 оформили «Стену Памяти» с фотографиями родственников сотрудников — участников войны и тружеников тыла, а также организовали тематическое музыкальное лото на песни военных лет. На ТЭЦ-3 работников у контрольно-пропускных пунктов встречали сотрудники в костюмах военных лет.
В Канске для сотрудников провели мастер-класс по созданию памятной броши из Георгиевской ленты. А в Минусинске энергетики привели в порядок памятник воинам деревни Головино и почтили память комсомольцев, не вернувшихся с ВОВ возложением цветов. В годы войны на фронт ушли 15 комсомольцев — жителей деревни, а вернулись только четверо.
В Назарово энергетики присоединились к всероссийской акции «Красная гвоздика», сделав пожертвования в поддержку ветеранов. Работники Назаровской ГРЭС также приняли участие в «Вахте памяти» на мемориале Победы, поздравили бывших работников станции — тружеников тыла, вручили им подарки и памятные открытки. Руководители предприятия лично встретились с ними, поблагодарив их за вклад в развитие энергетики и города. Памятные мероприятия продолжились и в спортивной направлении: спортсмены-энергетики приняли участие в городском легкоатлетическом забеге, посвящённом Дню Победы.
Для энергетиков День Победы остаётся особой датой. Ведь после войны именно фронтовики и труженики тыла строили крупнейшие энергетические объекты Сибири, поднимали промышленность и развивали города Красноярского края. И сегодня ТЭЦ и ГРЭС продолжают обеспечивать надёжное тепло- и электроснабжение региона.
Напомним, в прошлом году СГК к юбилею Великой Победы выпустила книгу «80 мгновений войны», как дань памяти ветеранам-энергетикам. В издание вошли архивные фотографии, воспоминания семей и материалы о людях, которые прошли войну, а затем посвятили жизнь развитию энергетики Сибири. Книга объединила десятки историй о мужестве, труде и послевоенном восстановлении страны.
Олег Бубновский, генеральный директор АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
"Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие ветераны, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны!
9 Мая — великий священный день, имеющий особое значение для всех нас. Ведь война пришла в каждую семью. Сегодня мы отдаем дань памяти героям и чествуем героизм каждого, кто мужественно бился на передовой, самоотверженно спасал раненых в госпиталях, приближал Победу в тылу, не жалея сил.
Наша особая гордость — неоценимый вклад энергетиков в дело Великой Победы. В суровые военные годы в Красноярске в рекордные сроки была возведена ТЭЦ-1, обеспечившая энергией заводы, работающие для фронта. После Победы именно поколение фронтовиков вывело предприятия энергетики на новые рубежи.
И сегодня Сибирская генерирующая компания продолжает дело победителей и первостроителей ТЭЦ, обеспечивая теплом тысячи людей, а современную промышленность — стабильной энергией.
С праздником! С Днем Великой Победы!".