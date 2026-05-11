Назван размер зарплаты пожилых россиян, нужный для увеличения пенсии

Максимальное количество баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которые могут получить работающие пенсионеры после перерасчета 1 августа, будет равно трем. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Источник: ЕАН

По ее данным, чтобы получить эти три балла, страховые взносы должны перечисляться с зарплаты не ниже 74 тыс. 475 рублей. По формуле ИПК необходимо умножить ежемесячную зарплату на 12, затем выделить 30% из получившейся суммы, чтобы на основе этой цифры вычислить размер страховых взносов.

Далее следует выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на предельную базу взносов с учетом всех коррекций. Эта база составляет 477 тыс. 235,8 рубля. Полученную цифру необходимо умножить на десять. В результате получится максимальное число баллов ИПК, которое можно получить за один год. Сейчас стоимость пенсионного капитала составляет 156,76 рубля. При имеющихся трех баллах и минимальной необходимой зарплате размер пенсии повысится на 470,28 рубля.

Также Юлия Финогенова напомнила, что с августа 2026 года на повышенные пенсии смогут рассчитывать люди, которым в мае исполнилось 80 лет, и россияне с установленной первой группой инвалидности, появившимися иждивенцами или завершившие трудовую деятельность.