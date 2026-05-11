Дачи в Казани подорожали на 12%, средняя цена дома в СНТ достигла 2,2 млн рублей

Интерес горожан к загородной жизни продолжает расти, и это напрямую влияет на цены. По данным «Циан», средняя стоимость дома в садовом товариществе в Казанской агломерации в мае 2026 года достигла почти 2,2 миллиона рублей. Год назад этот показатель был на 12 процентов ниже — 1,9 миллиона.
Согласно исследованию ВЦИОМ, около 70 процентов россиян хотели бы иметь собственную дачу или дом за городом — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Особенно активно интересуются загородной жизнью молодые люди: зумеры и миллениалы ценят неспешный ритм, гармонию с природой и уют. При этом дача сохраняет и практическую функцию — многие по-прежнему выращивают продукты для семьи, хотя теперь это скорее осознанный выбор, чем острая необходимость.
Вместе с тем земельные участки в Казани подешевели. Сотка теперь стоит в среднем 262 тысячи рублей — на 9,9 процента меньше, чем год назад. Количество выставленных на продажу участков за месяц выросло на 1,6 процента.
Риэлторы объясняют такую разнонаправленную динамику сезонностью. Зимой дачи осматривать сложно — всё в снегу, невозможно оценить ни дом, ни участок, а иногда и добраться до него. Основной спрос начинается в конце апреля — начале мая.
По наблюдениям экспертов, типовой щитовой дом площадью около 50 квадратных метров с базовыми удобствами сегодня стоит в среднем 1,3−1,8 миллиона рублей. Участок в таких случаях чаще всего составляет стандартные для СНТ 4−6 соток. Жители Казани при выборе локации обычно ориентируются на свой район: советчане смотрят в сторону Высокой Горы, приволжане — в сторону Лаишево, а жители Московского и Кировского районов чаще выбирают Зеленодольский район — там много озёр, лесов и удобный выезд по Горьковскому шоссе.