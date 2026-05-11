Дачи в Казани подорожали на 12%, средняя цена дома в СНТ достигла 2,2 млн рублей

Согласно исследованию ВЦИОМ, около 70 процентов россиян хотели бы иметь собственную дачу или дом за городом — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Особенно активно интересуются загородной жизнью молодые люди: зумеры и миллениалы ценят неспешный ритм, гармонию с природой и уют. При этом дача сохраняет и практическую функцию — многие по-прежнему выращивают продукты для семьи, хотя теперь это скорее осознанный выбор, чем острая необходимость.