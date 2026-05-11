В Омской области оборот розничной торговли вырос на 8,2% за квартал

Самым затратным месяцем первого квартала стал март, меньше всего жители региона покупали в феврале.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал данные об обороте розничной торговли в Омской области за первый квартал 2026 года.

С января по март жители региона потратили в магазинах 157,7 млрд рублей. В эту сумму вошли расходы на продукты, бытовую химию и другие товары повседневного спроса.

Больше всего покупок пришлось на март. За первый месяц весны оборот розничной торговли составил 56,5 млрд рублей. Самым спокойным по расходам оказался февраль — 49,8 млрд рублей.

По сравнению с первым кварталом прошлого года показатель вырос на 8,2%, или на 16,6 млрд рублей. При этом структура расходов осталась похожей: годом ранее максимум также пришёлся на март, а минимум — на февраль.

Однако относительно конца 2025 года оборот розничной торговли снизился. В четвёртом квартале прошлого года жители региона потратили 167,6 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в январе-марте текущего года.