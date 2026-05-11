Части нижегородцев спишут долги

С 1 мая Федеральная налоговая служба начала автоматическое списание мелких задолженностей физических лиц. Об этом сообщили эксперты Юридической клиники ННГУ им. Лобачевского, напомнив, что нововведение касается сумм, признанных безнадёжными к взысканию.
Под автоматическое списание попадают совокупные долги до 500 рублей, образовавшиеся до 1 ноября 2025 года, а также задолженности до 10 000 рублей с истекшим сроком принудительного взыскания. Процедура проходит без участия гражданина: подавать заявления или обращаться в ведомство не требуется.
Новый механизм избавляет нижегородцев от необходимости судиться из-за старых «зависших» платежей, которые годами числились в базах. При этом в Юрклинике подчеркнули, что актуальные налоги не прощаются — списанию подлежат только те суммы, которые фактически уже невозможно взыскать.
