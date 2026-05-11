Самарцам объяснили, почему все массово снимают наличку

При этом перераспределение между безналичными и наличными средствами не создаёт самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведёт лишь к изменению структуры денежной массы, подчеркнули в ЦБ. Ранее, в апреле 2026 года, регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте было выдано 1,77 млн потребительских кредитов — на 18% больше, чем месяцем ранее. Общий объем кредитования физлиц составил 925,7 млрд рублей, что на 24,2% выше февральских показателей. Рынок наличных кредитов вырос до 404,6 млрд руб., а автокредитов — до 171,7 млрд руб.