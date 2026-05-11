Калининградстат назвал отрасли, где резко снизились объемы производства

Калининградстат опубликовал отчет «Cоциально-экономическое положение Калининградской области в I квартале 2026 года», в котором указал отрасли с самым значительным снижением объемов производства. Согласно обнародованному отчету, наибольшую просадку показало производство одежды. К марту 2026 года местные производства смогли обеспечить лишь 19,7% от объемов того же периода предыдущего года (на март 2026 года к февралю 2026 года индекс производства составил 58,2%, а на март 2026 года к марту 2025 года — 14,3%).