В Татарстане за неделю подорожали свинина, говядина и баранина

Больше всего прибавила в цене свинина: килограмм подорожал на 6,2 рубля и достиг 351,18 рубля. Говядина выросла на 4,9 рубля — теперь её средняя цена составляет 704,86 рубля за килограмм.
Баранина подскочила на 3,1 рубля, и килограмм этого мяса обходится покупателям в 911,51 рубля. Вслед за мясом потянулась вверх и мороженая рыба — её цена увеличилась до 320,38 рубля за кило.
При этом любители колбасных изделий на прошлой неделе могли вздохнуть с облегчением. В отличие от натурального мяса, сосиски и все виды колбас подешевели. Впрочем, статистики не уточнили, насколько именно упали цены и связано ли это с сезонным снижением спроса или другими факторами. Эксперты предполагают, что разнонаправленная динамика может сохраняться и в ближайшие недели.