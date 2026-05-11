Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане за неделю подорожали свинина, говядина и баранина

С 20 по 27 апреля на прилавках республики зафиксировали разнонаправленную динамику цен на мясную продукцию.

Источник: Комсомольская правда

Больше всего прибавила в цене свинина: килограмм подорожал на 6,2 рубля и достиг 351,18 рубля. Говядина выросла на 4,9 рубля — теперь её средняя цена составляет 704,86 рубля за килограмм.

Баранина подскочила на 3,1 рубля, и килограмм этого мяса обходится покупателям в 911,51 рубля. Вслед за мясом потянулась вверх и мороженая рыба — её цена увеличилась до 320,38 рубля за кило.

При этом любители колбасных изделий на прошлой неделе могли вздохнуть с облегчением. В отличие от натурального мяса, сосиски и все виды колбас подешевели. Впрочем, статистики не уточнили, насколько именно упали цены и связано ли это с сезонным снижением спроса или другими факторами. Эксперты предполагают, что разнонаправленная динамика может сохраняться и в ближайшие недели.