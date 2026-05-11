Минниханов встретился с руководителем «Росагролизинга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Павлом Косовым, руководителем компании «Росагролизинг». Цель встречи в Казани — обсудить перспективы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи, прошедшей в здании правительства региона, участники уделили внимание вопросам развития АПК республики и модернизации технического оснащения сельскохозяйственных предприятий.

Ранее Минниханову презентовали проект по созданию машинно-тракторного парка в Пестречинском районе. Согласно плану, этот комплекс позволит аграриям и службам ЖКХ республики использовать современную технику на условиях лизинга, без необходимости ее немедленной покупки.

Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
