Заводы сельхозтехники Беларуси планируют объединить в холдинг

Совещание на это тему проводит премьер-министр Александр Турчин.
«Мы собрались обсудить создание холдинга сельхозмашиностроения. Нам надо принимать взвешенное решение по этому вопросу. Самое главное, чтобы наши решения приводили к значимым эффектам», — цитирует премьера пресс-служба.
Как ожидается, в новое объединение войдут ранее созданные холдинги, где головными организациями являются «Лидсельмаш», «Бобруйскагромаш» и «Минский моторный завод». Речь идет о более чем двух десятках организаций.
Из сообщения правительства следует, что все эти предприятия будут работать под одним брендом. Это в будущем должно повысить узнаваемость техники на внешних рынках. Кроме того, возможности конструкторских бюро всех этих заводов позволят вместе выпускать отдельные виды сложной высокопроизводительной техники.
В Совмине также определили первоочередные задачи в этом проекте на краткосрочную перспективу. В том числе это оперативность и гибкость скоординированного реагирования предприятий на текущие и среднесрочные вызовы рынков.
Планируется также развивать свою сеть продаж, делать технику доступнее для покупателей. Будет и единая производственная программа. Как ожидается, все это позволит увеличить прибыль. Следовательно, будет больше ресурсов для инвестиций в отрасль.