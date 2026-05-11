Заводы сельхозтехники Беларуси планируют объединить в холдинг

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Предприятия, которые производят технику для сельского хозяйства, планируется объединить в холдинг, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Совещание на это тему проводит премьер-министр Александр Турчин.

«Мы собрались обсудить создание холдинга сельхозмашиностроения. Нам надо принимать взвешенное решение по этому вопросу. Самое главное, чтобы наши решения приводили к значимым эффектам», — цитирует премьера пресс-служба.

Как ожидается, в новое объединение войдут ранее созданные холдинги, где головными организациями являются «Лидсельмаш», «Бобруйскагромаш» и «Минский моторный завод». Речь идет о более чем двух десятках организаций.

Из сообщения правительства следует, что все эти предприятия будут работать под одним брендом. Это в будущем должно повысить узнаваемость техники на внешних рынках. Кроме того, возможности конструкторских бюро всех этих заводов позволят вместе выпускать отдельные виды сложной высокопроизводительной техники.

В Совмине также определили первоочередные задачи в этом проекте на краткосрочную перспективу. В том числе это оперативность и гибкость скоординированного реагирования предприятий на текущие и среднесрочные вызовы рынков.

Планируется также развивать свою сеть продаж, делать технику доступнее для покупателей. Будет и единая производственная программа. Как ожидается, все это позволит увеличить прибыль. Следовательно, будет больше ресурсов для инвестиций в отрасль.