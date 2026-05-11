Больше морепродуктов из этой страны появится в Беларуси

В Беларуси появится больше морепродуктов из Индии, пишет БелТА.
Как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар, его страна заинтересована увеличивать поставки морепродуктов в республику.
На данный момент прямые поставки морепродуктов из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов в денежном выражении. Плюс еще морепродукты на 8 миллионов долларов, которые сначала поступают в Россию.
— Мы хотим увеличить в течение нескольких лет долю прямых поставок до 4 — 5 миллионов долларов, — рассказал индийский посол.
Кумар отметил, что в целом в Беларуси высокий показатель общего потребления в республике морепродуктов. Однако доля Индии незначительная, в основном экспортируются замороженная рыба и креветки. Индия планирует переформатировать поставки и напрямую экспортировать не только рыбу и креветки, но также ракообразных и моллюсков. А также расширить номенклатуру, поставляя филе рыбы и полуфабрикаты не только в магазины, но и на перерабатывающие предприятия, в объекты общепита.
— Прямые поставки способствуют росту двустороннего товарооборота. Белорусские компании тоже выигрывают от того, что заключают прямые договоры, — констатировал индийский посол.
Тем временем в Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию на пять лет раньше других.