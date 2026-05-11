Больше морепродуктов из этой страны появится в Беларуси

Кумар отметил, что в целом в Беларуси высокий показатель общего потребления в республике морепродуктов. Однако доля Индии незначительная, в основном экспортируются замороженная рыба и креветки. Индия планирует переформатировать поставки и напрямую экспортировать не только рыбу и креветки, но также ракообразных и моллюсков. А также расширить номенклатуру, поставляя филе рыбы и полуфабрикаты не только в магазины, но и на перерабатывающие предприятия, в объекты общепита.