Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше морепродуктов из этой страны появится в Беларуси

В Беларусь будут поставлять больше морепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появится больше морепродуктов из Индии, пишет БелТА.

Как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар, его страна заинтересована увеличивать поставки морепродуктов в республику.

На данный момент прямые поставки морепродуктов из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов в денежном выражении. Плюс еще морепродукты на 8 миллионов долларов, которые сначала поступают в Россию.

— Мы хотим увеличить в течение нескольких лет долю прямых поставок до 4 — 5 миллионов долларов, — рассказал индийский посол.

Кумар отметил, что в целом в Беларуси высокий показатель общего потребления в республике морепродуктов. Однако доля Индии незначительная, в основном экспортируются замороженная рыба и креветки. Индия планирует переформатировать поставки и напрямую экспортировать не только рыбу и креветки, но также ракообразных и моллюсков. А также расширить номенклатуру, поставляя филе рыбы и полуфабрикаты не только в магазины, но и на перерабатывающие предприятия, в объекты общепита.

— Прямые поставки способствуют росту двустороннего товарооборота. Белорусские компании тоже выигрывают от того, что заключают прямые договоры, — констатировал индийский посол.

Тем временем в Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию на пять лет раньше других.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше