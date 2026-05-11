СВО
В Новосибирскую область направили более 1,25 млн доз вакцины от ящура

Федеральные власти усилили меры профилактики ящура в Новосибирской области. С начала 2026 года регион трижды получал партии вакцины, а общий объём поставок превысил 1,25 млн доз. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на данные портала госзакупок.

Источник: Сиб.фм

Речь идёт о трёхвалентной инактивированной вакцине российского производства. Она предназначена для защиты крупного рогатого скота, овец, коз, буйволов и яков от вируса типов О, А и Азия-1. Формирование иммунитета у животных происходит в течение примерно трёх недель после прививки.

Первый контракт предусматривал поставку 350 тыс. доз. В апреле добавили ещё 500 тыс. доз с поэтапной отгрузкой в течение года. Третий тендер увеличил объём ещё на 400 тыс. доз, которые планируется поставить осенью 2026 года.

В сумме это формирует поставку в размере 1,25 млн доз вакцины. Отмечается, что для Новосибирской области препарат закупается в упаковках до 100 доз, тогда как в ряде других регионов используются меньшие фасовки.

Параллельно усиливается лабораторный контроль. Ветеринарные службы закупили реагенты для диагностики ящура, включая ПЦР-наборы для выявления вирусной РНК и материалы для выделения генетического материала.

Распределением и хранением вакцины занимается управление ветеринарии региона и областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения. По данным Минсельхоза, аналогичные меры принимаются и в других регионах страны, поскольку ящур остаётся одной из наиболее опасных инфекций для животноводства и может нанести серьёзный экономический ущерб.