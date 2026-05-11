Ляхнович: перевалка белорусских грузов через порты РФ растет

Он отметил, что каждый год удается прибавить в объеме экспорта.
«У нас два соглашения — одно по перевалке нефтепродуктов, второе — по перевалке отдельных видов грузов. Оба соглашения работают, год от года мы растем. Если говорить по текущему кварталу про порты и вывоз в третьи страны, мы выросли на 11%», — сказал Ляхнович.
Он уточнил, что грузы везут из республики в девять портов РФ, основные — порты Санкт-Петербурга.
По словам министра, представители ведомства периодически встречаются с грузопроизводителями, приглашают на совместные комиссии с Минтрансом РФ и там обсуждают объемы на следующий год, фиксируют их в таблицах по соглашениям.
«Мы планируем в мае скорректировать наши объемы с учетом того, что пошел рост, а под рост нужна инфраструктура. Российская сторона, исходя из наших объемов, развивает инфраструктуру. Основной объем на следующий год мы должны согласовать к декабрю текущего года», — добавил Ляхнович.