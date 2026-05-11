Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ляхнович: перевалка белорусских грузов через порты РФ растет

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Объем экспорта белорусских грузов через российские порты за первый квартал 2026 года вырос на 11%, заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в эфире «Первого информационного».

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что каждый год удается прибавить в объеме экспорта.

«У нас два соглашения — одно по перевалке нефтепродуктов, второе — по перевалке отдельных видов грузов. Оба соглашения работают, год от года мы растем. Если говорить по текущему кварталу про порты и вывоз в третьи страны, мы выросли на 11%», — сказал Ляхнович.

Он уточнил, что грузы везут из республики в девять портов РФ, основные — порты Санкт-Петербурга.

По словам министра, представители ведомства периодически встречаются с грузопроизводителями, приглашают на совместные комиссии с Минтрансом РФ и там обсуждают объемы на следующий год, фиксируют их в таблицах по соглашениям.

«Мы планируем в мае скорректировать наши объемы с учетом того, что пошел рост, а под рост нужна инфраструктура. Российская сторона, исходя из наших объемов, развивает инфраструктуру. Основной объем на следующий год мы должны согласовать к декабрю текущего года», — добавил Ляхнович.