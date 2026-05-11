В функции минэнерго Казахстана внесли изменения

«В положении о министерстве энергетики Республики Казахстан (…) в пункте 15: дополнить подпунктом 22−1) следующего содержания: “22−1) определяет порядок оказания государственных услуг, выполнения функций и взаимодействия с лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченными представителями посредством единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом”, — говорится в постановлении правительства.
Подпункт 53 решено изложить в следующей редакции: «53) разрабатывает и утверждает формы и порядок представления отчетов лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа)».
«Подпункт 60) исключить; дополнить подпунктами 76−1) и 76−2) следующего содержания: “76−1) согласовывает порядок отнесения территорий к малоизученным территориям для целей разведки и добычи углеводородов; 76−2) согласовывает порядок функционирования единой платформы недропользования, а также перечень его информационных ресурсов, сервисов и функций;”; подпункт 77) изложить в следующей редакции: “77) разрабатывает и утверждает перечень стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр;”; дополнить подпунктом 77−1) следующего содержания: “77−1) разрабатывает и утверждает порядок ведения перечня стратегических участков недр в области углеводородов по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр”, — указано в документе.
Подпункты 80, 158−1,161 и 162 решено исключить.
«Подпункт 290−16) изложить в следующей редакции: “290−16) разрабатывает и утверждает порядок формирования и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, в том числе сбор, представление, обработку, хранение, использование и распространение информации по учету сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа)”, — сказано в постановлении.