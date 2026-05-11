BFM: российская нефть Urals вновь продаётся со скидкой

Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть марки Urals, сообщает BFM.ru со ссылкой на Bloomberg. В конце прошлой недели Urals из западных портов России продавалась в среднем по 80,6 доллара за баррель, что почти на 24 доллара дешевле эталонной марки Brent. Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта между США и Израилем против Ирана, напоминает агентство. До этого, после перекрытия Ормузского пролива, интерес к российской нефти резко вырос, а скидка, наоборот, сократилась до минимума. Однако парадокс в том, что к моменту доставки в Индию та же российская нефть торгуется уже с премией к Brent: в середине апреля она составляла около 7 долларов за баррель, а к концу прошлой недели снизилась до 2,4 доллара.
Эти надежды на скорое перемирие, впрочем, быстро померкли. Уже в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона, после чего нефть снова подорожала: Brent превысила 105 долларов за баррель. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович объяснил в интервью BFM.ru, что текущий дисконт — это не более чем разовая коррекция, вызванная новостным фоном. Рынки постоянно отыгрывают противоречивые сообщения: то о завершении конфликта, то о его продолжении. При этом важно понимать, что одновременно существуют цены в портах отгрузки и в портах разгрузки, а также рынок фьючерсов и рынок физических поставок, где нефть может стоить дороже из-за реального дефицита.
По словам Митраховича, если конфликт затянется и не удастся восстановить полный объём экспорта из Персидского залива, российская нефть останется востребованной, а её цена будет намного выше, чем до марта 2022 года. Для России это означает дополнительные доходы для нефтяных компаний и смежных отраслей. Однако главным фундаментальным итогом текущего кризиса может стать не сиюминутная динамика дисконтов, а стратегический выбор Китая в пользу наращивания трубопроводных поставок из России. Именно это, а не ежедневные колебания цен на Urals, может стать долгосрочным результатом ближневосточной турбулентности, отмечает эксперт.
