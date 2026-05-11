BFM: российская нефть Urals вновь продаётся со скидкой

Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть марки Urals, сообщает BFM.ru со ссылкой на Bloomberg. В конце прошлой недели Urals из западных портов России продавалась в среднем по 80,6 доллара за баррель, что почти на 24 доллара дешевле эталонной марки Brent. Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта между США и Израилем против Ирана, напоминает агентство. До этого, после перекрытия Ормузского пролива, интерес к российской нефти резко вырос, а скидка, наоборот, сократилась до минимума. Однако парадокс в том, что к моменту доставки в Индию та же российская нефть торгуется уже с премией к Brent: в середине апреля она составляла около 7 долларов за баррель, а к концу прошлой недели снизилась до 2,4 доллара.