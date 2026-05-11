Финансист Селезнев назвал условие для ослабления рубля

Финансист Кирилл Селезнев не исключил доллар по 90 рублей.

Источник: Аргументы и факты

При нарушении баланса спроса и предложения на валюту доллар может подорожать до 90 рублей, и разворот к падению национальной валюты может начаться в любой момент. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

По его словам, с учетом накопленной с 2021 года инфляции доллар уже должен стоить около 110 рублей, но этого пока не происходит. Селезнев отметил, что уровень в 80 и даже 90 рублей может быть взят буквально за пару недель, если баланс спроса и предложения будет нарушен.

Финансист добавил, что спрос на импорт остается подавленным из-за низкой деловой активности в гражданских секторах, и в ближайшие недели это вряд ли изменится.

Эксперт ожидает, что Минфин и экспортеры продолжат конвертировать валюту, что будет играть в пользу рубля. Ситуация с сильной национальной валютой, вероятнее всего, сохранится в мае. Селезнев также уточнил, что влияние ключевой ставки остается позитивным для рубля.

Ранее инвестстратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в мае.