Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак объяснил высокие темпы роста экономики России в 2023—2024 годах

Новак отметил, что в 2023—2024 внутреннее производство в России серьезно выросло.

Источник: Комсомольская правда

Высокие темпы роста экономики России в 2023—2024 годах стали результатом расширения внутреннего спроса, ухода иностранных компаний и роста потребности в импортозамещении. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова прозвучали в беседе с газетой «Ведомости».

По его словам, новые условия открыли возможности для развития внутреннего производства почти во всех сферах. Это затронуло не только промышленность, но и другие направления — от станкостроения до туризма.

Так, например, в обрабатывающей промышленности объемы производства в 2025 году выросли почти на 23% по сравнению с 2022 годом. В отдельных отраслях динамика была еще заметнее. Производство компьютерной техники за три года увеличилось почти в два раза. Выпуск готовых металлических изделий также вырос вдвое. Фармацевтическая продукция прибавила 40%, а электрооборудование — почти 30%.

Отдельный рост показали отрасли, связанные с обороной и безопасностью. Это усилило спрос на рабочую силу, поддержало рост зарплат, а также помогло снизить безработицу до исторически минимального уровня. Последняя в 2025 году составила в среднем 2,2%.

«Подчеркну — без сбалансированной, выверенной, в меру консервативной макрополитики 2016−2021 годов у государства были бы гораздо более ограниченные возможности демпфировать удары, которые были нанесены по экономике в 2022 году», — заявил Новак.

Он добавил, что расширение производства потребовало новых мощностей. На этом фоне выросли инвестиции, началась перестройка экспортных потоков. Кроме того, увеличились вложения в инфраструктуру. Из-за высокого спроса на кадры активнее пошли автоматизация и роботизация.

И ключевое значение также имела государственная поддержка. Так, у государства был запас прочности благодаря макроэкономической стабильности прошлых лет, накопленным резервам и средствам ФНБ. Это помогло поддержать инвестиции, промышленность и развитие собственных технологий. Между тем, предоставлялись были льготные кредиты, прямое финансирование важных проектов и таможенно-тарифное регулирование.

В той же беседе с «Ведомостями» Александр Новак высказался об инфляции в России. Он подчеркнул, что уже предпринимаются все необходимые шаги для ее снижения. Так, например, Банк России продолжает регулировать ключевую ставку. Поскольку ее значение влияет как на спрос, так и на потребительскую активность.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше