Высокие темпы роста экономики России в 2023—2024 годах стали результатом расширения внутреннего спроса, ухода иностранных компаний и роста потребности в импортозамещении. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова прозвучали в беседе с газетой «Ведомости».
По его словам, новые условия открыли возможности для развития внутреннего производства почти во всех сферах. Это затронуло не только промышленность, но и другие направления — от станкостроения до туризма.
Так, например, в обрабатывающей промышленности объемы производства в 2025 году выросли почти на 23% по сравнению с 2022 годом. В отдельных отраслях динамика была еще заметнее. Производство компьютерной техники за три года увеличилось почти в два раза. Выпуск готовых металлических изделий также вырос вдвое. Фармацевтическая продукция прибавила 40%, а электрооборудование — почти 30%.
Отдельный рост показали отрасли, связанные с обороной и безопасностью. Это усилило спрос на рабочую силу, поддержало рост зарплат, а также помогло снизить безработицу до исторически минимального уровня. Последняя в 2025 году составила в среднем 2,2%.
«Подчеркну — без сбалансированной, выверенной, в меру консервативной макрополитики 2016−2021 годов у государства были бы гораздо более ограниченные возможности демпфировать удары, которые были нанесены по экономике в 2022 году», — заявил Новак.
Он добавил, что расширение производства потребовало новых мощностей. На этом фоне выросли инвестиции, началась перестройка экспортных потоков. Кроме того, увеличились вложения в инфраструктуру. Из-за высокого спроса на кадры активнее пошли автоматизация и роботизация.
И ключевое значение также имела государственная поддержка. Так, у государства был запас прочности благодаря макроэкономической стабильности прошлых лет, накопленным резервам и средствам ФНБ. Это помогло поддержать инвестиции, промышленность и развитие собственных технологий. Между тем, предоставлялись были льготные кредиты, прямое финансирование важных проектов и таможенно-тарифное регулирование.
В той же беседе с «Ведомостями» Александр Новак высказался об инфляции в России. Он подчеркнул, что уже предпринимаются все необходимые шаги для ее снижения. Так, например, Банк России продолжает регулировать ключевую ставку. Поскольку ее значение влияет как на спрос, так и на потребительскую активность.