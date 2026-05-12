Новак об инфляции: «Главный критерий баланса — качество жизни наших людей»

Новак отметил важность низкой инфляции для экономики.

Источник: Комсомольская правда

Инфляция в России может приблизиться к 5,2% в 2026 году, а с 2027 года быть около целевого уровня в 4%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».

По его словам, низкая инфляция важна для экономики. Она дает бизнесу более понятные условия, а потребителям — стабильность. При этом нельзя идти к инфляционной цели любой ценой. Особенно, если это приведет к серьезному снижению выпуска экономики. Но и разгонять рост с риском неконтролируемой инфляции тоже нельзя.

Именно поэтому правительство активно участвует в поддержании ценовой стабильности. Для этого власти следят за конкуренцией, не допускают злоупотреблений со стороны отдельных продавцов и используют гибкую таможенно-тарифную политику. Так удается, например, балансировать спрос за счет импорта, если внутреннего производства не хватает.

«Главный критерий баланса — качество жизни наших людей», — подчеркнул Новак.

В той же беседе с «Ведомостями» Новак рассказал, как Банк России и правительство борются с инфляцией. Он подчеркнул, что ЦБ активно регулирует ключевую ставку. Поскольку она влияет на спрос, потребительскую и инвестиционную активность, а также на доходность многих финансовых инструментов. Цель такой политики — удерживать годовую инфляцию около 4%

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ

Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
