Новак: Расходы на технологическое лидерство будут иметь дезинфляционный эффект

Расходы на технологическое лидерство помогут сдерживать инфляцию в долгосрочной перспективе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».
По его словам, такие вложения важны не только для экономического роста. В долгосрочной перспективе они также будут иметь дезинфляционный эффект. То есть, помогать снижать давление на цены.
«Перед Правительством стоит задача балансировки бюджета. Здесь главное — приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу, — таких, как проекты технологического лидерства», — сказал Новак.
В той же беседе с «Ведомостями» Новак дал прогноз по инфляции в России. Он подчеркнул, что в 2026 году она может приблизиться к 5,2%, а с 2027 — выйти к уровню около четырех процентов. При этом властям все также необходимо искать баланс между снижением инфляции и экономическим ростом. И главным критерием будет качество жизни людей.