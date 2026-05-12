Новак: Расходы на технологическое лидерство будут иметь дезинфляционный эффект

Новак отметил, что перед Правительством РФ стоит задача балансировки бюджета в условиях технологического лидерства.

Источник: Комсомольская правда

Расходы на технологическое лидерство помогут сдерживать инфляцию в долгосрочной перспективе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».

По его словам, такие вложения важны не только для экономического роста. В долгосрочной перспективе они также будут иметь дезинфляционный эффект. То есть, помогать снижать давление на цены.

«Перед Правительством стоит задача балансировки бюджета. Здесь главное — приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу, — таких, как проекты технологического лидерства», — сказал Новак.

В той же беседе с «Ведомостями» Новак дал прогноз по инфляции в России. Он подчеркнул, что в 2026 году она может приблизиться к 5,2%, а с 2027 — выйти к уровню около четырех процентов. При этом властям все также необходимо искать баланс между снижением инфляции и экономическим ростом. И главным критерием будет качество жизни людей.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше