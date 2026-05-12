Вице-премьер Новак: У экономики России большой запас прочности

У экономики России есть большой запас прочности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».
По его словам, страна уже прошла через несколько сложных периодов. В том числе через пандемию коронавируса и санкционный шок 2022 года. При этом внешние и внутренние риски сохраняются, поэтому власти заранее просчитывают разные варианты развития событий.
«Но в целом у нас большой запас прочности», — подчеркнул Новак. Вице-премьер отметил, что правительство анализирует и обычные, и стрессовые сценарии. Это нужно, чтобы быть готовыми к разным вызовам. В свою очередь, экономика продолжает адаптироваться к новым условиям, а значит, сможет преодолеть трудности и сохранить курс на устойчивое развитие.
Новак добавил, что среди задач остаются рост доходов и благосостояния граждан. Именно с этим он связал дальнейшее последовательное развитие экономики.
В той же беседе с «Ведомостями» Новак объяснил, почему российская экономика быстро росла в 2023 и 2024 годах. По его словам, после ухода иностранных компаний внутри страны вырос спрос на собственное производство и импортозамещение. Это дало импульс многим отраслям — от станкостроения до туризма. Такая ситуация способствовала снижению безработицы и росту зарплат.