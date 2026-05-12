Вице-премьер Новак: У экономики России большой запас прочности

Новак указал, что Россия успешно прошла через шоковые периоды в виде пандемии коронавируса и санкций 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

У экономики России есть большой запас прочности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».

По его словам, страна уже прошла через несколько сложных периодов. В том числе через пандемию коронавируса и санкционный шок 2022 года. При этом внешние и внутренние риски сохраняются, поэтому власти заранее просчитывают разные варианты развития событий.

«Но в целом у нас большой запас прочности», — подчеркнул Новак. Вице-премьер отметил, что правительство анализирует и обычные, и стрессовые сценарии. Это нужно, чтобы быть готовыми к разным вызовам. В свою очередь, экономика продолжает адаптироваться к новым условиям, а значит, сможет преодолеть трудности и сохранить курс на устойчивое развитие.

Новак добавил, что среди задач остаются рост доходов и благосостояния граждан. Именно с этим он связал дальнейшее последовательное развитие экономики.

В той же беседе с «Ведомостями» Новак объяснил, почему российская экономика быстро росла в 2023 и 2024 годах. По его словам, после ухода иностранных компаний внутри страны вырос спрос на собственное производство и импортозамещение. Это дало импульс многим отраслям — от станкостроения до туризма. Такая ситуация способствовала снижению безработицы и росту зарплат.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
