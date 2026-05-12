Новак рассказал о сокращении разрыва в подушевых доходах РФ с развитыми странами

Новак отметил, что за последние 3 года ВВП России увеличился более чем на 10%

Источник: Комсомольская правда

Россия сократила разрыв в подушевых доходах с развитыми странами на фоне устойчивого экономического роста. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям».

«Всего за последние 3 года — включая 2025 — в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых, подчеркну, заметно выше, чем средний темп за 2017−19 гг.», — отметил он.

По словам Новака, подобная динамика позволяет России уверенно удерживать четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Данную позицию государство занимает с 2021 года. Параллельно заметно сократился разрыв в уровне доходов на душу населения по сравнению с развитыми государствами.

Вместе с тем вице-премьер призвал не забывать о цикличности экономических процессов. По его словам, за периодом активного роста неизбежно следует этап корректировки. И это, подчеркнул политик, закономерная фаза развития.

Ранее Новак рассказал о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли. По его словам, множество топливных поставок не доходят до места назначения. В результате это приводит к дисбалансу на рынке.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше