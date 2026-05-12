Новак: В РФ ожидают рост потребительской активности до 3% в год с 2027 года

В Российской Федерации ожидают рост потребительской активности до 3% в год с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью «Ведомостям».
По его словам, помимо собственно роста доходов поддержать спрос должно и постепенное снижение ставок. А соответствующая поддержка будет идти по нескольким каналам.
«Во-первых, снижение нормы сбережений, то есть увеличение той доли текущего дохода граждан, который идет на потребление, а не сберегается. Во-вторых, расходование части накопленных депозитов», — рассказал Новак.
Также это будет за счет увеличения потребительского кредитования. А потребление домашних хозяйств останется основным источником роста ВВП в 2026—2029 годах, выразил уверенность вице-премьер РФ.
