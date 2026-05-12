Новак назвал приоритетной задачей рост производительности труда

Рост производительности труда является приоритетной задачей российской экономики. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак отметил, что данный термин не всегда правильно понимают. По его словам, это не повышение интенсивности труда, когда заставляют больше работать за те же деньги.
«Производительность труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать», — объяснил вице-премьер.
Новак считает, что это зависит не только и не столько от капиталовооруженности, а во многом от организации производственных процессов. Также он напомнил, что это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли.
